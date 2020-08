Teatro de Geovane Mascarenhas é destaque no canal do Sesc

Estreia nesta quinta, no canal do youtube do Sesc Bahia, o espetáculo “Nelson em Jogo”.

Na atração, o Grupo Conto em Cena apresenta uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues com dois contos do livro “A vida como ela é…”: “Noiva da Morte” e ” O Justo”.

O espetáculo, que comemora os 10 anos do Grupo Conto em Cena, foi selecionado para integrar o 4° Festival de Teatro do Interior da Bahia, no qual são escolhidos os cinco espetáculos que concorrerão ao Prêmio Braskem de Teatro 2020 na categoria Espetáculo do Interior da Bahia.

A foto mostra o diretor feirense sendo entrevistado na Tv Olhos D’Água.clique

A peça é dirigida por Geovane Mascarenhas e conta com um elenco formado por atores de Feira de Santana.