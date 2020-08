Egberto, o imprevisível

Em 2010 o jornalista Egberto Siqueira estava acoitado no Blog da Feira. O BF naqueles anos andava a favor dos ventos, esbanjando uma equipe de Redação de fazer inveja a sucursais de jornalões do sudeste nos anos áureos do jornalismo impresso. E nós estávamos ali desbravando o digital na província da Feira de Santana, terra de Hugo Navarro ou Cristóvam Barreto (você escolhe….)

Você sabe que esse Egberto não é o mesmo que dá nome à Fundação de Feira onde está guardado o observatório astronômico municipal, né?…pois bem…

Aquele foi um ano eleitoral e Egberto, além de pauteiro criativo revelou-se um refinado observador e analista de televisão, escrevendo observações e tiradas sobre os programas políticos que cativaram leitores, amigos e colegas que não conheciam esse talento do produtor da Tv. Subaé.

Lembrei-me dele durante a live do ex-prefeito José Ronaldo ontem. O que diria Egberto Siqueira…? pensei, sem absolutamente nenhuma ideia de como ele veria, se veria, se comentaria…Eg é imprevisível.