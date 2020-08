Morreu Júnior Trevas

Um homem foi assassinado com vários tiros por volta das 12h15 deste domingo (16), numa praça no bairro Jardim Cruzeiro, próximo ao Estádio Municipal Alberto Oliveira (Joia da Princesa), em Feira de Santana.

José Gonçalves Mendes Júnior, 33 anos, também conhecido como ‘’Júnior Trevas’’, morava no bairro Sobradinho. O levantamento cadavérico foi realizado pela delegada Klaudine Passos juntamente com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Uma guarnição da Polícia Militar preservou o local do crime até a chegada da equipe técnica.