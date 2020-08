Colbert pede ‘paciência’ com as obras no centro da cidade

O prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho (MDB), pediu em vídeo hoje à população que “tenha paciência com as obras no centro da cidade”( clique aqui)

As principais ruas e avenidas no centro antigo da segunda maior cidade da Bahia estão passando por diversas intervenções na infra-estrutura, principalmente a drenagem. Há máquinas e homens trabalhando por toda parte do centro comercial que está interditado em algumas partes.

O comércio de Feira também está abalado com a transferência de grande parte de ambulantes e barraqueiros do calçadão da Sales Barbosa e Marechal para o shopping popular que ocupa uma área do antigo centro de abastecimento.

É algo extremamente importante para o novo centro, para a nova Feira. É produto de um financiamento da caixa economica federal, tem prazo pra começar e prazo pra concluir. e estamos trabalhando o mais rápido que a gente pode, evitando que o transtorno seja algo por muito tempo, pois o o benefício depois dessa obra vai ser muito maior”, diz o Prefeito.

Colbert também pediu que a população entenda que “estamos fazendo o que é importante que seja feito, da mesma forma como está sendo feito em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todos os grandes municípios do país as intervenções estão sendo feitas para melhorar a cidade para depois da pandemia”.

Covid19 – Pela manhã, a infectologista Melissa Falcão, presidente do comitê gestor de controle ao coronavírus em Feira de Santana montado pelo prefeito Colbert Filho, disse, em entrevista na internet, que embora ache “menos provável” acontecer uma segunda onda de covid19 mas que ninguém vai “relaxar” por isso e reiterou os cuidados com a disseminação do vírus.