TSE julga pedido de distribuição do fundo e tempo eleitorais para candidaturas negras

Esta quinta-feira (20/8) marca um dos dias mais importantes para o debate racial na história do Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral irá julgar o pedido para que haja uma distribuição proporcional do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do tempo de propaganda eleitoral para candidatos(as) negros(as).

Um resultado favorável à consulta formulada pela Deputada Benedita da Silva é vista por entidades sociais como o principal avanço na inserção da população negra em posições de comando no país. O pleito é apoiado pelo Instituto Marielle Franco, Movimento Mulheres Negras Decidem, Educafro e Coalizão Negra por Direitos.

As entidades começaram terça (18) um movimento na internet para aquecer o debate público sobre o tema. O objetivo é alçar aos trending topics a hashtag #AprovaTSE.

O julgamento está marcado para as 9h da manhã e pode ser acompanhado por meio do site do TSE.

Ao final do julgamento haverá uma análise online com o doutor em direito processual Irapuã Santana e o Frei David, ambos da Educafro.

Irapuã Santana – Doutor em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), ex- Assessor do Ministro Fux no STF e no TSE, Professor do Centro Universitário de Brasília (UNICEUB), Consultor da Educafro e do Livres, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), membro do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais (CBEC), Apresentador do Programa “Explicando Direito” da Rádio Justiça e Procurador do Município de Mauá/SP.

Samuel Emílio- Ativista do movimento negro, formado em engenharia, conselheiro do Acredito e de diversidade e inclusão. Fundou a plataforma Engaja Negritude, da Educafro, foi embaixador do Ensina Brasil (Teach For All no Brasil), é Fellow do Programa ProLíder, do Guerreiros Sem Armas e da Arymax. Tem como propósito de vida reduzir as desigualdades do país.