Impacto da pandemia nas populações negras e quilombolas

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha ações de combate ao novo coronavírus promove audiência pública virtual na quarta-feira (26), às 14 horas, para discutir o impacto da pandemia de Covid-19 nas populações negras e quilombolas.

Os empreendedores negros foram mais impactados pela pandemia do coronavírus, entre os donos de pequenos negócios no país. Pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV)de 29 de maio a 2 de junho, mostrou que, entre os 7.403 empresários entrevistados, 70% dos negócios conduzidos por negros estão localizados em municípios que tiveram fechamento parcial ou total dos estabelecimentos, enquanto 60% dos negócios liderados por brancos atuam em locais com restrições.

Foram convidados para o debate:

a secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Sandra Terena;

a professora integrante do grupo temático Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Marcia Alves;

a coordenadora-executiva do Fórum Permanente de Igualdade Racial (FOPIR) e da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), Valdecir Nascimento;

a integrante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) Selma Dealdina;

o integrante da Coalizão Negra por Direitos Douglas Belchior;

a assessora de Direitos Humanos da ONU no Brasil, Angela Pires Terto; e

a assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc)Carmela Zigoni.

O público poderá acompanhar a reunião por meio de sala de bate-papo do portal e-Democracia.