Vice de Zé Neto será anunciado nesta segunda-feira

A coligação composta pelo PT, PP, PDT, PCdoB e Avante anunciam nesta segunda-feira (24), às 9h, durante coletiva de imprensa virtual, o nome do vice que irá compor a chapa encabeçada pelo deputado federal Zé Neto, pré-candidato à Prefeitura de Feira de Santana nas eleições deste ano.

Na oportunidade, será feito um balanço do início do processo eleitoral e dos trabalhos realizados através da plataforma virtual “E Agora Feira?” (http://www.eagorafeira.com.br), que tem o objetivo de dialogar com a cidade e ouvir propostas da população. Além disso, os partidos aliados definirão o nome da coligação.

Os profissionais de imprensa interessados em participar da coletiva, que será realizada através do aplicativo Zoom, já podem confirmar presença pelo Whatsapp (75) 99832-6533. O link para ingressar na reunião será enviado até às 8h do mesmo dia.