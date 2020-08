Parabéns pra você pelo Acorda Cidade

Zequinha passou um tempo dando ‘parabéns’, ‘parabéns pra você’, ‘parabéns‘, “olá, boa tarde, parabéns“, aos que chegavam, aos que se iam, com esposas ou amantes, solitários, casais de namorados, grupos de universitárias, clientes novos e usuais, comedores ou não de picanha do ponto mais afamado nas áreas de entretenimento gastronomia e vida dos outros, o bar de Zequinha na avenida Getúlio Vargas na Feira de Santana. Zequinha sabe das coisas, dizem que ele conversa com os ETs…

Ora, porque em Feira o parabéns pra você tem uma dimensão mundial. É a cidade do mundo onde se dá mais valor ao aniversário. Vibração cósmica, quiçá quântica..!, eu me empolgo, e você me diz calmamente que é assim em todo canto, digo não, não, em Feira tem outro bêrêguêdê, outro bárágádá…

Sabe aquela música, “Amigos para sempre”? em português ou espanhol, trovejante ou intimista, ópera ou mpb, venha do jeito que vier, aniversário sem essa música não era aniversário….houve um tempo que tive que decorar a letra pra não fazer vergonha……Onde você vê aniversário com alvorada de fogos, carreata e café da manhã com banda de axé tocando o dia inteiro e a bomba explodindo da Matriz à igreja de São Roque dos Lopes lá em Jaíba? Débiceis 1000. Onde? Em Feira.

Em Feira tudo é maior, tudo é fantástico, quase tudo saia na BBC, mais recentemente na Globo e agora em Filipe Neto ou Bolsonaro a depender da cotação da bolsa de mercadorias. Em termos de cotação e mercadoria nada mais fluido como em Feira. Se espantaria sir Zygmunt Bauman constatando a espantosa fluidez dos mercados pelas ruas centrais da cidade, a Marechal interditada, o Calçadão reabrindo-se, o Beco do Mocó sem saída…a Micareta já morreu? se não morreu, antes disso pode dizer que mudou de lugar umas 300 vezes…tudo muda aqui na Feira…tem exceções mas não é delas que estamos falando…

Zequinha conhece a Feira…Em Feira é assim. Dê parabéns. E se puder mandar esse parabéns pelo Acorda Cidade, pela voz de Dilton Coutinho, de Orisa Gomes ou qualquer um da equipe do rádio, melhor ainda. Você não sabe como a aniversariante fica feliz…

Parabéns, Feira.