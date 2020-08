“Feira não pode interromper a trajetória de progresso”, diz Fabinho,o vice de Colbert

“Não podemos jogar fora o que está sendo feito. Feira não pode interromper essa trajetória de progresso”, disse o ex-deputado Fernando Fabinho, ao ser anunciado pré candidato a vice-prefeito do prefeito Colbert Filho, candidato à reeleição, em uma live na noite desta quarta-feira, 26.

Ele realçou a continuidade que o prefeito Colbert deu aos planos do ex-prefeito. Fabinho é um antigo companheiro político de José Ronaldo. O ex-prefeito e líder do DEM no estado foi quem anunciou o nome escolhido entre mais dois políticos do grupo: o empresário, suplente de deputado Zé Chico e o vereador Justiniano França.

Fernando foi deputado estadual, federal, prefeito do município de Santa Bárbara. Sorridente, com fama positiva de político atencioso e que dá retorno aos que lhe procuram, ele esteve no páreo para ser indicado a prefeito em 2008 quando o escolhido foi o médico Tarcízio Pimenta. Sem mandato, Fabinho esteve um período como aliado político do governo do Estado.

Como em live anterior, Ronaldo referiu-se à candidatura dele a governador da Bahia em 2018 e alguns planos que tinha para Feira de Santana.

O prefeito Colbert Filho saudou Fabinho lembrando que foram deputados na mesma legislatura e que lá na Câmara já estavam juntos defendendo Feira de Santana.

O pré candidato a vice fez elogios ao Prefeito e sua maneira de governar. E observou:

“Atrás de um homem carrancudo, tem um homem sério, competente que dá continuidade a tudo que Zé Ronaldo ainda luta e quer, a nossa união por Feira”

E Colbert encerrou: “Que deus nos conduza pelos caminhos da vitória, obrigado meu Deus”.