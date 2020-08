Campus da Uneb em Paulo Afonso ganha internet 50 vezes mais rápida

O campus da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) em Paulo Afonso, a 380km de Feira de Santana, passou a contar com uma internet 50 vezes mais veloz da que era utilizada. Agora em agosto ele foi conectado com circuitos de 1 Gb/s.

A nova infovia para educação, pesquisa e inovação, em diversas regiões do estado, está sendo implantada através do Programa Veredas Novas, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e da a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

O professor Bruno Leite reitera que a conexão vem para mudar para melhor a realidade da comunidade acadêmica local.

“Essa banda larga possibilita e potencializa a interiorização do ensino, pesquisa e extensão, gratuita e de qualidade. Paulo Afonso, por exemplo, é um dos Campi onde o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal oferece vagas de Mestrado Acadêmico no município e região. Além da diminuição do custo para a universidade, a conexão representa um aumento significativo na velocidade da internet, viabilizando o pleno desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa realizadas no departamento”, destaca.

A cooperação técnica entre Secti e RNP visa conectar em alta velocidade diversas instituições de ensino e pesquisa, universidades e institutos tecnológicos no interior do país. Para o diretor-geral da RNP, Nelson Simões, a parceria em redes de pesquisa com a SECTI-BA é tradicional e, nesse momento, essencial para a interiorização e sustentação da plataforma digital para ensino e pesquisa na Bahia.