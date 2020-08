É tempo de vacinação antirrábica para cães e gatos

O Centro Municipal de Controle de Zoonoses de Feira de Santana (CCZ) disponibiliza neste sábado, 29, e domingo, 30, postos de vacinação contra raiva através de drive-thru, na Praça Coronel Tertuliano Almeida, mais conhecida como Praça da Kalilândia, no estacionamento da UniFTC, bairro SIM, e na sede do CCZ na Av. Eduardo Fróes da Mota, s/n – Muchila, Feira de Santana – BA, 40301-110 Telefone: (75) 3614-3613 O atendimento será das 8h às 13h.

A coordenadora do CCZ, Mirza Cordeiro, salienta que a vacinação é importante para garantir a prevenção de animais e humanos contra a raiva.

“Ao vacinar o animal, a pessoa estará protegendo o pet e também a sua família, pois estamos falando de uma zoonose que acomete todos os mamíferos e que é letal em seres humanos”.

Esse ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, a imunização de cães e gatos também pode ser feita no esquema drive-thru, na sede do CCZ, localizada na Av. Eduardo Fróes da Mota, s/n, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Durante a campanha de vacinação, o atendimento aos sábados será das 08h às 13h.

RECOMENDAÇÃO Algumas orientações já estão sendo passadas aos donos de cães e gatos. Serão imunizados os animais a partir dos três meses; levar o cartão de vacinação; os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas enquanto os cães em coleiras ou correntes.

O CCZ informa ainda que os animais doentes ou debilitados, que tomam corticoide ou antibiótico, não poderão tomar a vacina. Os responsáveis devem manter o distanciamento social, usar máscaras e evitar levar crianças.

AVIÁRIO — POSTO DE SAÚDE I, II, III, IV E ASSOCIAÇÃO PAULO SOUTO SUBAÉ — UBS SUBAÉ SANTA MÔNICA I — PRAÇA DO COLÉGIO CEEP SANTA MÔNICA II — POSTO DE SAÚDE PARQUE GETÚLIO VARGAS — POSTO DE SAÚDE PARQUE LAGOA SUBAÉ — POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO DOS PRAZERES — POSTO DE SAÚDE E PRAÇA PRINCIPAL EUCALIPTO — POSTO DE SAÚDE JARDIM ACÁCIA — USB DISPENSÁRIO SANTANA CHÁCARA SÃO COSME — ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ROCINHA — POSTO DE SAÚDE I E II JUSSARA — POSTO DE SAÚDE PEDRA DO DESCANSO — POSTO DE SAÚDE CASEB — UBS CASEB I e II SERRARIA BRASIL — UNIDADE DE SAÚDE SIM — ESTACIONAMENTO DA UNIFTC COM ATENDIMENTO DRIVE-THRU PRAÇA DA KALILÂNDIA — ATENDIMENTO DRIVE-THRU