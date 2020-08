Prefeitura de Feira amplia frota e horário do transporte coletivo

A partir desta segunda-feira (31), a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito (SMTT), coloca em operação 60% da frota de ônibus coletivos do Sistema Integrado de Transporte (SIT) e o atendimento passa a ser até 21h, horário do último balão.

O incremento com mais 40 ônibus beneficiará todas as linhas que apresentaram aumento na demanda de passageiros. A operação contará com ônibus convencionais do tipo Padron (de maior capacidade) e micro-ônibus das concessionárias São João e Rosa, sendo iniciada no Terminal Central às 5h.

Segundo o secretário da pasta, Saulo Figueiredo, a medida faz parte da etapa do plano de retomada gradativa e segura do serviço de transporte público urbano no município.

“Durante toda a pandemia tivemos o cuidado de avaliarmos, diariamente, a oferta de veículos e a demanda de passageiros em linhas específicas. Agora, após discutirmos soluções técnicas com o prefeito Colbert Martins Filho, estamos otimizando a frequência deste serviço essencial nos pontos de ônibus, bem como a melhoria da mobilidade dos clientes que usam o transporte público”, explica.

O secretário também destacou que, mesmo com a redução de mais de 70% no total de passageiros transportados desde março, mês de início da pandemia, a Prefeitura garantiu a circulação de 40% da frota de ônibus nas zonas urbana e rural atendendo setores essenciais, diferente de inúmeras cidades no país em que o transporte coletivo foi suspenso por conta da Covid-19.

Fiscais da SMTT seguirão orientando usuários em pontos de integração e nos terminais Central, Norte e Sul para, em caso de deslocamento, buscarem horários alternativos a fim de evitar aglomerações.

A obrigatoriedade do uso de máscaras, a completa higienização e desinfecção tanto nos ônibus coletivos quanto em terminais de transbordo continuam entre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus no país.

Confira as linhas com incremento de frota:

(Concessionária Rosa)

003 – UEFS/Direta

063 – Campo Belo via Campo do Gado

066A – Conceição I via Parque Brasil

067A – Conceição I via Santa Bárbara

072 – Conj. João Paulo

073 – Gabriela II

076 – Lot. Modelo

083 – Pedra Ferrada via Braço Forte

087 – UEFS via Maria Quitéria

108 – Conder/ Av. Iguatemi

109 – George Américo (Expressinho)

114 – Princesa Vile via Solar da Princesa

115 – Cond. Asa Branca via Sítio Novo

119 – Alto do Papagaio via Conj. João Paulo

124 – Santa Quitéria/Adelba/Parque Ipê

(Concessionária São João)

01 – Fraternidade/Cis/Term. Central

02 – Cidade Nova/Cis via J. Durval

07 – FTC/Dhama/Jardim Brasil

08 – Fraternidade via João Durval/T.Central

09 – Polo Industrial via Terminal Central

15 – 35º BI via Jomafa/Adenil falcão

17 – Feira IX

18 – Aviário via 35º BI

19 – Conjunto Feira X

20 – Feira VII

21 – Parque da Cidade/Marechal

25 – Subaé 35º BI via Jomafa

27 – Viveiros via Avenida Rio de Janeiro

33 – Parque Lagoa Praça

35 – Outlet via Terminal Central

38 – Monte Pascoal

41 – Rio de Contas/Eco Parque/Res. do Parque

85 – Santo Antônio dos Prazeres

107 – Parque Getúlio Vargas

SIU Mobile

O usuário também pode acompanhar a previsão de chegada dos ônibus através do aplicativo SIU MOBILE, disponível para smartphones com recursos de GPS.

O App pode ser baixado gratuitamente pelo usuário através do Google Play (plataformas Android e Windows), IOS ou ainda pelo site www.viafeira.com.br.

Todos os ônibus coletivos urbanos estão equipados com câmeras de monitoramento em tempo real, acessibilidade por plataforma elevatória, além de sistema de bilhetagem eletrônica que facilita a operação de pagamento da passagem ao usuário que possui cartão Via Feira, evitando também a contaminação por não manusear cédulas de dinheiro.

Outra vantagem, aos domingos e feriados, é a tarifa com preço reduzido a 50% garantido pela Prefeitura de Feira.