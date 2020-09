Dez partidos políticos apoiam reeleição de Colbert

Dez partidos participaram da convenção que ontem homologou a candidatura à reeleição do prefeito Colbert Filho, do MDB, tendo como vice o ex-deputado federal Fernando de Fabinho, do DEM.

A convenção foi em estilo live e comandada pelo ex-prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM) que apresentou os partidos e seus respectivos presidentes que foram representados, em fala, pelo presidente do PSD, ex-deputado Fernando Torres que é também candidato a vereador.

O nome da união de partidos também tem a marca de José Ronaldo: “Coligação Trabalho Constante” , um slogan que Zé Ronaldo usa desde deputado e utilizou na primeira campanha como candidato a prefeito de Feira em 2000.

Testemunhos de familiares e pessoas próximas a Colbert foram ao ar, assim como o apoio do ex-governador João Durval Carneiro.

O candidato a vice Fernando de Fabinhoelogiou a gestão de Colbert diante da pandemia e lembrou de lutas conjuntas em prol de Feira na época em que ambos eram deputados federais.

Os partidos da coligação são: MDB, DEM, PSD, PROS, REDE, PSC, PSDB, PV, PL e Patriota.