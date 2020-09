Plataforma ambiental para candidatos a prefeitos e vereadores

A Plataforma Ambiental aos Municípios tem um conjunto de ações para construção de uma agenda ambiental para candidatos a prefeitos e vereadores nas eleições deste ano. Ela foi construída pela Frente Parlamentar Ambientalista, em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica e a Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamna),

A Plataforma Ambiental aos Municípios pode ser lida na página da Frente Parlamentar Ambientalista.

O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), lembrou que a política de meio ambiente não se faz apenas com a participação do Ministério do Meio Ambiente, das secretarias estaduais do meio ambiente, mas das entidades locais, como as secretarias municipais e o conselhos municipais.

Antes de ser deputado, ele foi prefeito e secretário de meio ambiente. “Então é essencial que essas estruturas funcionem, é essencial que a gente tenha, em cada câmara de vereadores, vereadores fazendo um trabalho de cobrança, de monitoramento do setor público; é essencial que a gente consiga colocar pessoas que tenham esse mesmo compromisso com a sustentabilidade”.

O presidente emérito da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, Rogério Menezes, espera que a plataforma incentive candidatos a prefeitos que assumam o compromisso com essas teses. “Assumam o compromisso de internalizarem a variável ambiental e colocá-la de forma transversal nas políticas públicas, para que essa agenda da qualidade de vida avance, para que a gente possa perseguir esses objetivos por metas e indicadores de sustentabilidade. ”