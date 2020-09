Zé Neto quer ouvir você sobre a Lagoa Grande. “Tá certo isso?”

Vitrine de obras do Governo do Estado em Feira de Santana, a Lagoa Grande continua sendo palco de discurso político entre o deputado federal Zé Neto e o Governo Municipal. Esta semana o pré candidato a prefeito pelo PT gravou um vídeo na Lagoa Grande abordando o fato de que o Governo do Estado é quem continua a dar manutenção ao equipamento e reclamando que “o município ignora e maltrata essa riqueza natural do nosso município “.

O governo municipal não cuida da infra estrutura e nem recolhe o lixo da Lagoa Grande. Tá certo isso?

O vídeo, que circula através das redes sociais e internet, é um convite para que o eleitor opine na plataforma: http://www.eagorafeira.com.br.

Depois de ser totalmente recuperada pelo Governo do Estado, sofre nas mãos da prefeitura que não dá a devida manutenção. Não corta a grama, não preserva o parquinho, não coleta o lixo, não faz nada lá. Um completo descaso! Tá certo isso? Dê a sua voz!, convida o deputado.