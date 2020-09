Africania e o Samba de Batuque na bacia do Jacuípe

As memórias do ‘Samba de Batuque’ da região da bacia do Rio Jacuípe’, estão em vídeoclipe da canção “Da Quixabeira pro Gavião” , do grupo Africania, disponível no Youtube (clique)

A canção faz parte do album “O Curador do Museu Imaginário’ que presta uma homenagem aos sambadores e sambadoras dessa região e ainda está sendo gravado em Feira de Santana, onde os principais integrantes do grupo residem. O cronograma de produção e lançamento foi comprometido por conta da pandemia.

Além do videoclipe, o grupo disponibiliza uma produção em audiovisual (clique) sobre saberes e fazeres do ritmo que inspirou a canção e o disco.

O videoclipe traz imagens da região de Quixabeira e Gavião e os depoimentos em vídeo trazem uma síntese dessa experiência. O videoclipe tem a direção e roteiro de Daniel Dourado, Jaime Sampaio assina a direção de fotografia, Claudio Camperlingo assumiu a gerência de produção e Ludmila Dourado na direção executiva. O vídeo com os integrantes traz desde a maneira que a música foi idealizada até a forma de tocar o Samba de Batuque. Esse vídeo que compartilha esses saberes e fazeres tem a produção executiva e editado por Cid Fiuza; a captação foi realizada pelos próprios componentes como medida de segurança nesse momento de isolamento social.

Este projeto foi patrocinado com recurso da Lei Federal de incentivo à cultura, através do Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local, da Mostra da Diversidade Cultural Imagens da Cultura Popular, realizada pelo Favela é Isso Aí, Belgo Bekaert Arames, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.