Jornalista Girlânio Guirra candidato a vereador pelo Cidadania

O jornalista Girlânio Guirra definiu por qual legenda vai disputar uma vaga na Câmara Municipal de Feira de Santana. Ele é candidato a vereador pelo partido Cidadania.

A oficialização aconteceu no domingo (6), durante a convenção do partido, em um espaço de eventos na cidade, “seguindo todos os protocolos sanitários de combate à covid-19”.

“Durante muitos anos ouvi reivindicações da população feirense em todos os órgãos de comunicação em que atuei (emissora de rádio, TV, jornal, site e blog). Primeiro, esse sentimento foi despertado no coração dos nossos amigos, que me convenceram. Estou, sim, colocando meu nome à disposição no pleito eleitoral de 2020″, acentua Girlânio.

Guirra, na oportunidade, declarou apoio à chapa Colbert/Fernando de Fabinho.