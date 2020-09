Muito à frente de seu tempo!

O inquieto Punk, imortalizado nas paredes e histórias não só do Beco da Energia, mas de toda a cidade, me ensinou a dançar o Forró Punk no Centro de Abastecimento ouvindo Bié, me ensinou a construir um palco com pneu de trator e madeirite, me levou pra salvar um jacaré na Lagoa e fazer o nosso Beco circular por aí. Minha primeira tattoo, foi o Punk que fez!

Essas fotos contam um pouco dessa história… mais de 25 anos que conheci esse cidadão, barbarizando nas festas de rock da cidade, quando eu tinha medo dele kkkkk

O universo agora é seu lar… e certamente será também pulverografado, seguindo o seu bordão “CULTURA E ARTE, POR TODA PARTE!”

Vá em paz, irmão! Esse mundo aqui ficou pequeno pra você!

Kareen Mendes é cantora