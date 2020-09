Ambulante tem até dia 15 para desocupar ruas do centro de Feira

A Prefeitura de Feira de Santana deu o prazo até o dia 15, terça-feira próxima, para que os ambulantes das principais ruas do centro da cidade desocupem os espaços e os que foram cadastrados (1.800) devem ir para o shopping popular.

A Prefeitura diz estar legalmente amparada pelo Ministério Público que moveu uma ação judicial com essa finalidade, e pelos estatutos do pedestre e do idoso.

Hoje pela manhã na rádio Sociedade 102,1 FM,o ex-vice prefeito e secretário responsável pela saída dos ambulantes, Antônio Carlos Borges Junior, admitiu que vai usar o poder de polícia, se for necessário, para a expulsão dos que resistirem em permanecer nas ruas após essa data.

Nas redes sociais circulam vídeos protestando contra a medida.