Zé Neto trouxe diretor do Detran para olhar pátio de Feira

A convite do deputado federal Zé Neto (PT), Rodrigo Pimentel esteve no pátio terceirizado do órgão na Avenida de Contorno, em Feira, na terça-feira (8)._

O diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) acompanhou o atendimento no local e constatou diversas irregularidades administrativas, que estão sendo alvos de reclamações nas redes sociais por parte dos usuários.

Dentre as medidas anunciadas para melhorar o atendimento ao público, estão a redução de taxas cobradas para remoção de veículos apreendidos nas blitzes e a revisão de diárias fixas aos finais de semana, entre outras.

Para Zé Neto, essa situação, que já havia sido denunciada por ele meses atrás, deve ser resolvida o quanto antes para evitar maiores prejuízos para motoristas e motociclistas, principalmente, durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus.

“As irregularidades foram constatadas pelo próprio diretor do Detran, que se colocou à disposição para resolvê-las em tempo hábil. Esperamos que esses pais e mães de família com veículos apreendidos e necessitam deste serviço, não sofram ainda mais por excessos cometidos por esses estabelecimentos”, defende o deputado.