Gincana do Caminhoneiro em Santo Estêvão neste domingo

A cidade baiana de Santo Estevão se prepara para escrever mais um capítulo de sua história com a mais tradicional ação itinerante das estradas brasileiras, apresentando mais cinco ‘bons de braço’ que estarão concorrendo ao caminhão IVECO Tector zero km

Neste domingo,13, a emoção vai ser o sentimento que estará em alta no Posto Faisão 8, localizado na BR 116 km 477, em Santo Estevão.

Após a realização de duas etapas na cidade em semanas consecutivas, o local foi escolhido para sediar a segunda semifinal da temporada da Gincana do Caminhoneiro, que este ano chegou com uma edição de superação, levando suas iniciativas de saúde, orientações preventivas sobre o Coronavírus e a tradicional disputa do slalom (zigue-zague entre cones) para 90 etapas realizadas nas mais diversas regiões do Brasil.

Tudo graças à parceria com os postos Petrobras da Rede Siga Bem que, juntamente com a IVECO, viabilizaram essa expansão e a chegada a mais locais com grande fluxo de caminhoneiros.

Com participação especial da FPT e Nexpro e apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, a segunda semifinal da 29ª Gincana do Caminhoneiro irá reunir os 18 ‘bons de braço’ classificados nas etapas da segunda fase – da 19ª a 36ª – em busca de uma das mais cinco vagas para a grande final, que dará ao campeão um caminhão Iveco Tector zero km.

Em reconhecimento à importância do transportador rodoviário de cargas na cadeia do transporte, ao quanto ele pode auxiliar para reduzir riscos de contágio e disseminação do Coronavírus e à somatória de boa conduta e habilidade necessária para conduzir um caminhão, os semifinalistas receberão da organização o título de “Gincaneiro 2020”, um multiplicador de bons hábitos na estrada, garantindo que sejam referência de procedimentos corretos tanto no volante, quanto nos cuidados diários com a saúde.

O dia será marcado por habilidade e destreza dos profissionais do volante em três tomadas de tempo no percurso do slalom, monitoradas por cronometristas com o auxílio de fotocélulas.

Entre uma tomada de tempo e outra, serão realizadas rodas de conversa e atividades educativas com o time de “Gincaneiros 2020”.

No final do dia, serão conhecidos os cinco motoristas que estarão mais perto de realizar o sonho de ganhar um caminhão IVECO Tector Zero Km, com a garantia de vaga para a grande final da 29ª Gincana do Caminhoneiro, que acontecerá em março/21.

Confira principais momentos da programação:

8h – Recepção dos semifinalistas na arena do evento e café da manhã

9h – Apresentação e leitura do regulamento

9h45 – Hino Nacional e oração dos semifinalistas – Entrega do título de “Gincaneiro 2020” aos participantes

11h – 1ª Tomada de Tempo – Qualifying

Reconhecimento a pé da pista. Cada competidor realizará uma volta para computação de tempo.

12h30 – Pausa para almoço

14h – 2ª Tomada de Tempo – Qualifying

Reconhecimento a pé da pista. Cada competidor realizará uma volta para computação de tempo.

16h – 3ª Tomada de Tempo – Qualifying

Reconhecimento a pé da pista. Cada competidor realizará uma volta para computação de tempo.

17h30 – Apresentação dos cinco classificados para a final.

18h – Encerramento

É importante ressaltar que a segunda semifinal da 29ª Gincana do Caminhoneiro seguirá os mais rigorosos critérios de responsabilidade para combater o Coronavírus. Será exigido uso de máscara, distanciamento social, inclusive do público (para evitar aglomerações) e higienização da cabine do caminhão a cada volta no trajeto.

Confira outras etapas e a programação da temporada acessando o site: www.gincanadocaminhoneiro.com.br .

Sobre a IVECO

A IVECO projeta, fabrica e comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily, Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.

Sobre a Rede Siga Bem

Exclusiva dos postos BR, a rede Siga Bem é composta atualmente por 103 postos rodoviários, espalhados pelas principais rodovias do Brasil, onde o caminhoneiro encontra “sua casa fora de casa”. Nessa rede de excelência, esses profissionais podem contar com uma estrutura de serviços dedicada às suas necessidades, com estacionamento, banheiros equipados com chuveiros, restaurante, lanchonete, borracharia, além de dispor do CTF-BR e do Cartão do Caminhoneiro Petrobras.

*A 2ª Semifinal da 29ª Gincana do Caminhoneiro acontece no dia 13/9 no Posto Faisão 8, Rod. BR 116, km 477, em Santo Estevão/BA, das 8h às 18h