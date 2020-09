Sábado é dia de vacinar cães e gatos em Feira

Neste sábado, 12, a vacinação antirrábica em Feira de Santana estará concentrada nos bairros Parque Ipê, Campo Limpo, Conceição I, Queimadinha, Cidade Nova e no conjunto Centenário. A expectativa do Centro Municipal de Controle de Zoonoses (CCZ) é imunizar 80 mil animais, no município.

A equipe do CCZ estará realizando a vacinação das 8h às 13h, em praças e postos de saúde, conforme relação abaixo. A programação, que é de rotina, segue até setembro.

Vale destacar que algumas orientações já estão sendo passadas aos donos de cães e gatos. Serão imunizados os animais a partir dos três meses; é importante levar o cartão de vacinação; os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas enquanto os cães em coleiras ou correntes.

O CCZ informa ainda que os animais doentes ou debilitados, que tomam corticoide ou antibiótico, não poderão tomar a vacina. Os responsáveis devem manter o distanciamento social, usar máscaras e evitar levar crianças.

Locais de vacinação:

PARQUE IPÊ — POSTO DE SAÚDE I, II, III, IV, V (PRAÇA DO POVO), POSTO NO BAR ENCONTRO (PRAÇA SÁBIA) E POSTO BAR DA BAIXADA (PRAÇA RENASCER)

CAMPO LIMPO — POSTO DE SAÚDE CAMPO LIMPO I, II, III, IV, V E VI

CONCEIÇÃO I — POSTO DE SAÚDE I, II, III E IV

QUEIMADINHA — POSTO DE SAÚDE I, II, III, PRAÇA DO CRUZEIRINHO E FONTE DE LILI

CIDADE NOVA — UBS CSU, POSTO DA PRAÇA DO CEU E POSTO PRÓXIMO AO CONVENTO DAS FREIRAS.

CONJUNTO CENTENÁRIO — POSTO DA PRAÇA DA ASSOCIAÇÃO E POSTO NA PRAÇA PRINCIPAL (BARZINHOS)

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES — ATENDIMENTO DRIVE-THRU