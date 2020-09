Naquele mês de setembro de 2016

ExpoFeira – Com pandemia e acrescento sem o criador Benício Cavalcante a ExpoFeira perdeu completamente o sentido. Em junho ainda falou-se em uma exposição on line. Mas o som dos chocalhos sem o cheiro de estrume não tem o mesmo significado dessa festa rural que acontece às margens da BR-324, a rodovia Feira-Salvador-Feira.

Há quatro anos (2016), o Blog da Feira destacou que os aspectos culturais e econômicos dos oito distritos de Feira de Santana estavam representados em painéis pintados por três grafiteiros feirenses em seis pavilhões no Parque de Exposição João Martins da Silva, onde acontece a Expofeira. Kbça, Dan Guto e Messias

Jairo Carneiro – Em 20016 Jairo Carneiro fazia parte dessa estratégia da base do governo Rui que participa da eleição em Feira de Santana com diversos candidatos. Este ano fazem parte desse espectro, por exemplo, os candidatos Beto Tourinho (PSB) e Carlos Geilson (Podemos). Naquele ano Jairo foi entrevistado na Rádio Jovem Pan e prometeu reduzir de 18 para 12, o número de secretarias municipais de Feira de Santana, caso fosse eleito prefeito. Não aconteceu nem uma coisa nem outra. Por ironia do política, hoje no governo de Colbert Filho, Jairo Filho ocupa uma dessas secretarias.

Governador cético – Ao responder uma pergunta do repórter Jota Bezerra (Rádio Povo Am), o governador da Bahia, Rui Costa (PT) relembrou as pesquisas do Ibope que o davam como derrotado nas eleições de 2014.

“Você só está me entrevistando hoje porque pesquisa não acerta o resultado de eleição’, disse o governador ao ser solicitado a analisar a última pesquisa da TV Subae/Ibope que mostrou o candidato à reeleição, Prefeito José Ronaldo (DEM) com 70 por cento das intenções de voto.

“A pesquisa só tem uma finalidade: tentar induzir o eleitor, influenciar as decisões das pessoas. É pra isso que pesquisa serve”, disse Rui.

Zé Neto, o carinhoso – Naquele mesmo mês daquele ano, o presidente Lula estreava participação no programa eleitoral do deputado petista. Vote num candidato que trata com carinho as pessoas, aconselhava ele. O candidato já havia divulgado antes uma peça publicitária de apoio a Dilma Roussef por quem Feira, segundo disse o deputado, tem um “carinho especial”.

Minha Secretaria – Na Associação Comercial, o candidato José Ronaldo, com o então candidato a vice, Colbert Filho, recebeu um documento da Associação sugerindo, entre outras, que um membro da entidade classista fosse nomeado para um cargo no Governo caso Ronaldo se reelegesse. O cargo sugerido era de secretário de Desenvolvimento Econômico.

Zé Festinha e Big Jacskon – Um dia o então prefeito de Feira de Santana, José Falcão, o ‘Zé Festinha’, saia do Feira Tênis Clube quando viu aquele guardador e lavador de carros dançando no meio da rua aqueles passos do astro norte-americano Michael Jackson. O prefeito passou a apoiar a arte daquele moço. E a partir daquele dia José Raimundo da Paixão começou a se tornar de fato o “Big Jackson”, cover feirense que passou a ocupar espaços não só em Feira mas em Salvador onde se tornou presença constante em programas televisivos locais, principalmente da Tv. Itapoã. Em 2016 foi candidato a vereador.

Este ano ele é candidato de novo? Não sei.

boa semana a todxs