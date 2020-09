Duplicação da Estrada do Papagaio facilitará tráfego na zona norte de Feira

A obras de duplicação da Estrada do Papagaio e requalificação de ruas do entorno na Zona Norte de Feira de Santana já podem começar. O investimento será de R$ 11.372.473,64. O processo licitatório já foi encerrado e definida a empresa executora: Campbel – Construções e Terraplanagem Ltda

Nos últimos anos, aquela área vem experimentando um crescimento no número de construções de condomínios e o consequente aumento no trânsito. Daí a necessidade da duplicação daquela avenida reta que começa na BR-116 para melhorar a fluidez do trânsito com reflexo em toda a região.

Também faz parte do pacote de obras a requalificação da rua Universitária, que será um dos acessos à UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana) a partir das avenidas Ayrton Senna e Francisco Fraga Maia, que serão opções para chegar ao centro mais rapidamente.

No processo licitatório também constam a pavimentação da rua Josias, com asfalto a quente, e a construção do Parque Linear do Papagaio, no bairro de mesmo nome, numa área declarada de utilidade pública pela Prefeitura com quase 100 mil metros quadrados.