O PSB realiza nesta segunda feira (14), a convenção municipal para lançamento da coligação “Feira merece mais”, onde serão divulgados os nomes dos seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores para as eleições de 2020.

O evento acontecerá no auditório do edifício Clilab, na Rua Barão do Rio Branco, das 9h às 17h, onde fica localizada a sede do partido.