Transporte intermunicipal liberado em 303 municípios baianos

Cidades inseridas em macrorregiões de saúde que apresentaram redução na taxa de contaminação e de ocupação de leitos para o tratamento da Covid-19 tiveram o transporte coletivo intermunicipal liberado nesta segunda-feira (14). Anunciada pelo governador Rui Costa, em coletiva de imprensa virtual promovida no final da manhã, a flexibilização está inserida no decreto estadual n° 19.586, que segue proibindo a realização de eventos com mais de 100 de pessoas e atividades em escolas das redes pública e privada em toda a Bahia.

O documento era válido até este domingo (13) e foi prorrogado por mais 15 dias, mantendo-se em vigor até 27 de setembro, como lembra o governador. “A flexibilização do transporte, com a utilização de máscara por todos, é uma evolução, uma resposta positiva em relação à queda nas taxas de contaminação das diferentes macrorregiões. A liberação do transporte intermunicipal, assim como a que havíamos promovido para as cidades até 100 quilômetros distantes da capital, tem como premissa básica a preservação da saúde e vida das pessoas, um compromisso que reafirmo e do qual não abro mão”, destacou Rui.

Das nove macrorregiões de Saúde, seis estão enquadradas no critério adotado pelo Estado para a liberação, totalizando 303 cidades com o transporte coletivo intermunicipal restabelecido. Apenas as macrorregiões Extremo Sul, Sul e parte da região Sudoeste seguem com restrições, somando 114 cidades com terminais rodoviários fechados. “De todas as regiões, estas são as que seguem com números mais altos. Se observarmos índices mais animadores, poderemos liberar o transporte nesses territórios também”, explicou.

O governador lembrou ainda que as liberações podem ser revistas, caso haja um reflexo negativo nos números. “Quando esta prorrogação estiver perto do final, será feita uma nova análise do cenário para manter ou alterar as regras contidas no decreto, inclusive a suspensão do transporte intermunicipal”, alertou.

Já o transporte metropolitano semiurbano – aquele com características operacionais típicas de transporte urbano, mas que transpõe os limites de perímetros urbanos, em áreas metropolitanas e aglomerações urbanas – está liberado em todos os 417 municípios baianos.

Além das aulas, o decreto n° 19.586 proíbe todas as atividades que envolvem aglomeração de pessoas, como eventos desportivos, religiosos, shows, feiras, apresentações circenses, eventos científicos, passeatas, aulas em academias de dança e ginástica, bem como abertura e funcionamento de zoológicos, museus, teatros, dentre outros.

Confira a lista dos municípios:

Abaíra

Abaré

Acajutiba

Adustina

Água Fria

Alagoinhas

Amargosa

Amélia Rodrigues

América Dourada

Anagé

Andaraí

Andorinha

Angical

Anguera

Antas

Antônio Cardoso

Antônio Gonçalves

Aporá

Araçás

Aracatu

Araci

Aramari

Aratuípe

Baianópolis

Baixa Grande

Banzaê

Barra

Barra da Estiva

Barra do Choça

Barra do Mendes

Barreiras

Barro Alto

Barrocas

Belo Campo

Biritinga

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Serra

Boninal

Bonito

Boquira

Botuporã

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Buritirama

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Caém

Cafarnaum

Cairu

Caldeirão Grande

Camaçari

Campo Alegre de Lourdes

Campo Formoso

Canápolis

Canarana

Candeal

Candeias

Cansanção

Canudos

Capela do Alto Alegre

Capim Grosso

Caraíbas

Cardeal da Silva

Carinhanha

Casa Nova

Castro Alves

Catolândia

Catu

Caturama

Central

Chorrochó

Cícero Dantas

Cipó

Cocos

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Coité

Conceição do Jacuípe

Conde

Contendas do Sincorá

Coração de Maria

Coribe

Coronel João Sá

Correntina

Cotegipe

Cravolândia

Crisópolis

Cristópolis

Cruz das Almas

Curaçá

Dias d’Ávila

Dom Basílio

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Entre Rios

Érico Cardoso

Esplanada

Euclides da Cunha

Fátima

Feira da Mata

Feira de Santana

Filadélfia

Formosa do Rio Preto

Gavião

Gentio do Ouro

Glória

Governador Mangabeira

Guajeru

Heliópolis

Iaçu

Ibicoara

Ibipeba

Ibipitanga

Ibiquera

Ibitiara

Ibititá

Ibotirama

Ichu

Igaporã

Inhambupe

Ipecaetá

Ipirá

Ipupiara

Iraquara

Irará

Irecê

Itaberaba

Itaetê

Itaguaçu da Bahia

Itanagra

Itaparica

Itapicuru

Itatim

Itiúba

Ituaçu

Iuiu

Jaborandi

Jacobina

Jaguaquara

Jaguarari

Jaguaripe

Jandaíra

Jequié

Jeremoabo

Jiquiriçá

João Dourado

Juazeiro

Jussara

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Laje

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lamarão

Lapão

Lauro de Freitas

Lençóis

Licínio de Almeida

Livramento de Nossa Senhora

Luís Eduardo Magalhães

Macajuba

Macaúbas

Macururé

Madre de Deus

Mairi

Malhada

Mansidão

Maracás

Maragogipe

Marcionílio Souza

Mata de São João

Matina

Miguel Calmon

Milagres

Mirangaba

Monte Santo

Morpará

Morro do Chapéu

Mucugê

Mulungu do Morro

Mundo Novo

Muniz Ferreira

Muquém do São Francisco

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nordestina

Nova Fátima

Nova Ibiá

Nova Redenção

Nova Soure

Novo Horizonte

Novo Triunfo

Olindina

Oliveira dos Brejinhos

Ouriçangas

Ourolândia

Palmeiras

Paramirim

Paratinga

Paripiranga

Paulo Afonso

Pé de Serra

Pedrão

Pedro Alexandre

Piatã

Pilão Arcado

Pindobaçu

Pintadas

Piraí do Norte

Piripá

Piritiba

Planaltino

Pojuca

Ponto Novo

Presidente Dutra

Presidente Tancredo Neves

Queimadas

Quijingue

Quixabeira

Rafael Jambeiro

Remanso

Retirolândia

Riachão das Neves

Riachão do Jacuípe

Riacho de Santana

Ribeira do Amparo

Ribeira do Pombal

Rio de Contas

Rio do Pires

Rio Real

Rodelas

Ruy Barbosa

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santa Brígida

Santa Inês

Santa Maria da Vitória

Santa Rita de Cássia

Santa Teresinha

Santaluz

Santana

Santanópolis

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Desidério

São Domingos

São Felipe

São Félix

São Félix do Coribe

São Francisco do Conde

São Gabriel

São Gonçalo dos Campos

São José do Jacuípe

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Saúde

Seabra

Senhor do Bonfim

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Serra Preta

Serrinha

Serrolândia

Simões Filho

Sítio do Mato

Sítio do Quinto

Sobradinho

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanque Novo

Tanquinho

Taperoá

Tapiramutá

Teodoro Sampaio

Teofilândia

Teolândia

Terra Nova

Tucano

Uauá

Ubaíra

Uibaí

Umburanas

Utinga

Valença

Valente

Várzea da Roça

Várzea do Poço

Várzea Nova

Varzedo

Vera Cruz

Wagner

Wanderley

Xique-Xique

Confira a lista de cidades com transporte intermunicipal suspenso:

Aiquara

Alcobaça

Almadina

Apuarema

Arataca

Aurelino Leal

Barra do Rocha

Barro Preto

Belmonte

Boa Nova

Brejões

Brumado

Buerarema

Caatiba

Caculé

Caetanos

Caetité

Camacã

Camamu

Canavieiras

Candiba

Cândido Sales

Caravelas

Coaraci

Condeúba

Cordeiros

Dário Meira

Encruzilhada

Eunápolis

Firmino Alves

Floresta Azul

Gandu

Gongogi

Guanambi

Guaratinga

Ibiassucê

Ibicaraí

Ibicuí

Ibirapitanga

Ibirapuã

Ibirataia

Igrapiúna

Iguaí

Ilhéus

Ipiaú

Irajuba

Iramaia

Itabela

Itabuna

Itacaré

Itagi

Itagibá

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itamaraju

Itamari

Itambé

Itanhém

Itapé

Itapebi

Itapetinga

Itapitanga

Itaquara

Itarantim

Itiruçu

Itororó

Ituberá

Jacaraci

Jitaúna

Jucuruçu

Jussari

Lajedão

Macarani

Maetinga

Maiquinique

Malhada de Pedras

Manoel Vitorino

Maraú

Mascote

Medeiros Neto

Mirante

Mortugaba

Mucuri

Nova Canaã

Nova Itarana

Nova Viçosa

Palmas de Monte Alto

Pau Brasil

Pindaí

Planalto

Poções

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Jânio Quadros

Ribeirão do Largo

Rio do Antônio

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Luzia

São José da Vitória

Sebastião Laranjeiras

Tanhaçu

Teixeira de Freitas

Tremedal

Ubaitaba

Ubatã

Una

Urandi

Uruçuca

Vereda

Vitória da Conquista

Wenceslau Guimarães