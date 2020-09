Começa dia 22, em modo virtual, a 13ª Feira do Livro em Feira de Santana

Livros, autores, produtores, mediadores. Conhecimento, informação e comunicação: tudo isso dentro de um espaço virtual no qual as pessoas vão transitar, unidos em espaço e tempo, através de lives, webinars e meeting. A conexão é a literatura em todas as suas vertentes e significações nestes tempos de isolamento social e distanciamento de corpos, mas não de afetos.

No período de 22 a 26 de setembro, a FLIFS Virtual: Edição Especial, modalidade executável a partir do uso de tecnologias digitais, cujo slogan #FlifsEmCasacomVocê traduz esse novo formato para o ano de 2020.

A abertura do evento terá início às 16 horas do dia 22 de setembro, através do canal: https://www.youtube.com/FLIFSOFICIAL. Após a abertura, às 17 horas, ocorrerá a Conversa com o autor Milton Hatoum.

A 13ª edição da Feira do Livro/Festival Literário e Cultural de Feira de Santana de 2020 é promovida pela Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), Núcleo Territorial de Educação (NTE 19), Prefeitura de Feira de Santana/SEDUC, Diocese de Feira de Santana e o Serviço Social do Comercio (SESC).

Segundo os organizadores, mesmo em contexto da pandemia, o desafio é manter esta política de formação de leitores, realizando-a na modalidade virtual, ao tempo que amplia a participação de crianças, jovens, adultos e idosos, democratizando o acesso às diversas práticas culturais através de plataformas digitais.

Além de atender aos alunos e professores da Educação Básica e do Ensino Superior, objetiva atrair novos públicos, como os usuários das mídias digitais, oferecendo em seus canais a oportunidade de letramento literário de modo a ampliar conhecimentos a partir de uma visão abrangente de diversas referências culturais.

Nesta Edição Especial, a FLIFS contará com a participação de escritores, nacionalmente conhecidos, como Milton Hatoum – AM/SP, Sérgio Vaz – SP, Elizete Lisboa – MG e Rubem Filho – escritor e ilustrador, além de Matheus Rocha – Ba e Alexandra Patrocínio – Ba, dentre outros; serão realizadas 20 mesas-redondas, abordando diversidade de temas, três minicursos, 15 oficinas e oito sessões de Contação de histórias.

Haverá a participação de declamadores, poetas e cordelistas na Praça do Cordel, e as apresentações do Sarau de Quintal – Um Pé de Esperança – Marcia Porto e Mano, os espetáculos Poesia, Minha Guia – Jackson Costa, Conversaria – Versos, Canções e Histórias – Maviael Melo, e os shows musicais de Marcos Heynna e do forrozeiro Del Feliz.

Confira AQUI a programação completa.

foto ArquivoBF: cordelista Jurivaldo Alves na Feira do Livro do ano passado