Conheça os candidatos a vice-prefeito em Feira de Santana

A 60 dias das Eleições Municipais e 15 dias do início do período oficial de campanha, os partidos e as coligações já se movimentam para lançar seus candidatos. O Blog da Feira preparou um resumo com o perfil dos candidatos a vice-prefeito anunciados até agora, confira.

Ex-deputado federal, radialista e comerciante, formado em administração pela UEFS, Fernando de Fabinho (DEM) é o candidato a vice na chapa do atual prefeito Colbert Filho (MDB). Deputado federal por duas legislaturas (entre 2003 e 2011), foi vice-líder dos Democratas (2007) e titular da Comissão de Bacias Hidrográficas do Semi-Árido (2009). Fabinho foi condenado a 2 anos e seis meses de reclusão após ser acusado de desviar mais de 110 mil reais enquanto prefeito de Santa Bárbara, cargo que ocupou entre 1993 e 1997. A pena, porém, foi extinta em 2016 em razão da prescrição (os fatos teriam ocorrido em 1995 e a denúncia apenas em 2010).

O vice da chapa do candidato petista Zé Neto é o empresário Roque Eudes (PP). Filho de Hidelfonso Vitório, ex-prefeito de Pé de Serra, Roque é um dos fundadores e diretor executivo do Grupo São Roque, empresa do ramo de distribuição de alimentos e administradora do Atacadão São Roque. Foi eleito ano passado presidente da Associação dos Agentes de Distribuição da Bahia (ASDAB).

Após a saída do partido Democracia Cristã da coligação na última semana, a chapa do ex-deputado estadual Carlos Geilson (PODEMOS) anunciou hoje (16/09) o servidor público e administrador Deibson Cavalcante (Podemos) como candidato a vice-prefeito. Ele foi chefe de gabinete da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Feira até sua exoneração em março e é tido como ligado ao deputado estadual Targino Machado (DEM).

O ex-deputado estadual e ex-verador Ângelo Almeida (PSB) é o vice da chapa do vereador Roberto Tourinho (PV). Dentista formado pela UFBA, Almeida foi vereador entre 2009 e 2012 e deputado entre 2017 e 2018, assumindo a ALBA após o afastamento de João Bonfim. Enquanto edil, foi Membro da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente da Câmara Municipal. Além do PSB e PV, a chapa conta com PCdoB e REDE.

O professor e sargento da Polícia Militar da Bahia Paulo Tarso Pedreira (PRB) é o candidato a vice-prefeito na chapa de José de Arimatéia (PRB). Formado em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), é mestre em Ciências Sociais pela UFRB, onde pesquisou sobre policiamento comunitário na Rua Nova. Pedreira também é professor no Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INESP) e Diretor na Faculdade Católica Paulista.

Na chapa puro-sangue do Partido Novo encabeçada por Carlos Medeiros, a analista judiciária da Justiça do Trabalho Louise Novais é candidata a vice-prefeita. Formada em direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Novais também é pós-graduada em Direito do Trabalho pela Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna. Assim como o titular da chapa, Novais é estreante na política partidária, nunca tendo ocupado cargo eletivo.

O professor Sérgio Passos (PSL) é o vice na chapa da deputada federal Dayane Pimental (PSL). Passos se descreve como Life and Business Coach em sua página do LinkedIn e tem formação em Estilo de Vida e Bem-Estar Social e Organizacional no Spencer Institute, nos EUA. É também pós-graduando em Direito Civil.

Phil Bala (PSOL), candidato a vice na chapa encabeçada por Marcela Prest (PSOL), tem 35 anos, é formado em letras pela UEFS e atualmente cursa jornalismo na FTC. É músico, compositor, ator, cordelista e liderança quilombola do povoado de Tanquinho, na zona rural de Feira de Santana.