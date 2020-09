Conselho das comunidades negras e indígenas de Feira tem eleição em outubro

A documentação das instituições que disputarão as nove vagas destinadas à sociedade civil no Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento das Comunidades Negras e Indígenas de Feira de Santana (Condecmi) poderá ser entregue entre os dias 21 e 2 de outubro.

Poderão fazê-la representantes legais ou portador de procuração diretamente na sede da instituição, na Casa dos Conselhos, localizada à rua Osvaldo Cruz, 185, Kalilândia, das 8h à17h. O telefone para contado é o 3614.5843.

A inscrição poderá ou não ser deferida – o resultado será publicado até o dia 9 de outubro. A eleição para o biênio 2020/2022, vai acontecer no dia 21 do próximo mês, das 8h30 às 12h, na Casa dos Conselhos. Todas as informações podem ser lidas na edição desta quarta-feira, 16, do Diário Oficial Eletrônico.

A Comissão Eleitoral que coordenará o processo será constituída pelos representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Danilo da Conceição Silva, mais os representantes da Associação Cultural Comunitária Afropop Pandeirada Tambores Urbanos, Gilson dos Reis Moreira e do Núcleo de Educação Étnico Racial e Educação Escolar Quilombola da Secretaria Municipal de Educação, Rita Cassiana de Oliveira.

Os participantes do processo como eleitores deverão comprovar por meio do RG e CPF, que são maiores de 18 anos e que possuem domicílio no município de Feira de Santana.

A eleição é para os seguintes segmentos da sociedade civil:

Representação do Movimento Negro com sede em Feira de Santana

Representação de Religião de Matriz Africana (membro indicado)

Representação da OAB, subseção de Feira de Santana (membro indicado)

Representação de Associação Comunitária ou Federação com sede em Feira de Santana

Representação de Movimento Cultural (Bloco Afro, Afoxés e Escola de Samba)

Representação de Instituição Religiosa

Representação de Comunidades Quilombolas

Representação de Grupos de Capoeira e Bandas de Reggae

Representação de Movimento Indígena