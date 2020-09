“…porém com todo defeito, te carrego no meu peito”

Cheguei a Feira de Santana em 1969. Naquele ano, pela primeira vez, o homem pisava na lua. Fato deveras impactante para o mundo e que levou Gilberto Gil em uma decepção poética a profetizar “… é chegada a hora de escrever e cantar talvez as derradeiras noites de luar”.

Contrariando a licença poética de Gil, fui testemunha ocular durante todos esses anos de que tanto não foram as derradeiras noites do nosso luar como também que o sol continuou a brilhar sobre Feira de Santana na sua caminhada rumo ao futuro.

Da condição de Villa do Arraial de Sant´Ana à sua emancipação política há 187 foi uma longa caminhada. Caminhei junto com a cidade parte dessa trajetória, desde minha chegada ao Colégio Joselito Amorim em 69, passando pela grande feira livre ainda no centro da cidade (ao som de J.Magno), até à pujante consolidação do comércio, como sua principal vocação.

Acompanhei parte dessa nossa história. Sim, nossa porque há muito já me considero feirense, embora tenha nascido em Salvador.

Este ano nossa querida Feira completa 187 anos de emancipação política, quer dizer, como município de fato. Emancipação quer dizer libertação, independência. Politicamente, isso já foi conquistado; socialmente, ainda temos um longo período a percorrer, sobretudo nos últimos anos em que a cidade cresceu desordenadamente, criando franjas de isolamento social para grande parte da sua população.

Como disse o meu grande amigo, cantor e compositor popular Cescé Amorim na canção Retrato Falado não podemos “… matar a sede com o suor do povo… vamos acordar…!”

Mas o momento é de comemoração. Quero desejar mais 187 de vida à nossa querida Feira de Santana! Desejo também o crescimento da sua economia (algo que não pode ser detido); mas também seu crescimento social, cultural, educacional, político e outros… Isso é de coração!

Como já disse, sou feirense de coração, pois aqui cheque faz mais de 50 anos. Por isso mesmo quero tomar como minhas as palavras do grande poeta e compositor iraraense Tomzé: “… porém com todo defeito, te carrego no meu peito.”

Parabéns Feira de Santana!

Jaime Cruz é engenheiro civil pela UEFS. Um dos fundadores e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores em Feira de Santana.