Praça do Cordel da Feira do Livro entra no ar nesta quarta-feira

Os visitantes da feira,

Com vale-livros ou não,

Assistem dança, teatro

E vídeos em exibição.

Encontram-se com artistas,

Na praça, com cordelistas

Fazendo declamação.

Os versos acima apresentam um pequeno recorte daquilo que o visitante encontra na FLIFS. Eles compõem o cordel ABC da Feira do Livro, de autoria dos cordelistas Luciano Ferreira e Romildo Alves, escrito por ocasião das comemorações dos dez anos do evento. Nas duas últimas linhas, os poetas expõem a Praça do Cordel, onde, desde 2011, acontece o Encontro de cordelistas, repentistas, xilógrafos e folheteiros.

Xilogravura e desenhos,

Repentes e improvisos

São atrações que agregam

Interações e sorrisos.

As diferentes plateias

Passeiam pelas ideias

Sem seguir placa de avisos.

Agora a praça pública é o ciberespaço, a feira livre são as redes sociais e o canto que antes ecoava nos rincões nordestinos trafega em bites. A Feira do Livro/Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (Flifs), nesta edição especial #FlifsEmCasacomVocê, vai contar com a presença da cultura popular sertaneja, através dos cordelistas, a partir do suporte técnico-digital, com lives utilizando os perfis oficiais da FLIFS, através de conexão das redes socais.

A partir desta quarta-feira, 23 , a Praça do Cordel estará no ar apresentando poetas como Auritha Tabajara (Ipueiras/CE), Franklin Maxado (Feira de Santana/BA), Chico Pedrosa (Recife/PE), Isabel Nascimento (Aracaju/SE) e muito mais.

Além das apresentações na Praça do Cordel, a literatura produzida por poetas populares, também será tema de três mesas que abordarão assuntos como cordel sem machismo e a representatividade no cordel, discutido por cordelistas, professores e pesquisadores. Haverá ainda, as oficinas de xilogravura e a possibilidades do uso do cordel em sala de aula.

Confira AQUI a programação completa da Praça do Cordel.

na foto, o artista popular Domingos Santeiro