Tourinho aparece no 3º lugar em pesquisa da Ib/Paraná na Feira

O candidato pelo PSB a Prefeito de Feira de Santana, Roberto Tourinho, obteve uma razoável performance na pesquisa do Instituto ib/Paraná, registrada no TRE e divulgada amplamente nesta quarta-feira em meios de comunicação.

Tourinho, que está no sétimo mandato de vereador na cidade, pontua com 4,3%, quinto lugar, na pesquisa do tipo estimulada mas sobre para o terceiro colocado (2,2%), atrás apenas de Colbert Martins (14,7%) e Zé Neto (9,9%) quando é do tipo espontânea.

Carlos Geilson, radialista, com dois mandatos de deputado, fica bem colocado na estimulada, em terceiro lugar, mas desce para o quarto (1,8%) quando o entrevistado diz espontaneamente em quem votará para Prefeito de Feira em novembro.

Para esta pesquisa está mantida a polarização entre Colbert Fiho e Zé Neto.

Mais informações sobre a pesquisa clique aqui