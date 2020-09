Flifs lança e-book sobre “Tecnologias digitais na formação do professor”

A versão e-book do livro Tecnologias Digitais e (Multi)letramentos: inflexões teórico-metodológicas para a formação do professor, organizado por Úrsula Cunha(foto),Maiele Oliveira, João Netto e Débora Ferraz, foi lançado na semana da FLIFS VIRTUAL UEFS (Feira do Livro da Universidade Estadual de Feira de Santana).

A obra é resultado de um projeto de formação de professores, no território do Sisal, promovido pela UNEB Campus Conceição do Coité e financiando pela PROEX/UNEB. Contém 10 capítulos escritos por 26 autores pertencentes à educação básica, graduação e programas de pós-graduação baianos.

Também contou com a contribuição da docente e pesquisadora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), professora drª Letícia Storto, e da estudante estrangeira (Argentina) no PPGEL/UEFS, doutoranda Mercedes Rodríguez.

Para baixar o e-book, de forma gratuita, é só acessar o site www.ursulacunha.pro.br e boa leitura!