Arimatéia começa campanha em frente ao Paço e com 110 propostas de governo

Nos primeiros minutos deste domingo, dia 27, quando oficialmente começa a campanha eleitoral, o candidato a prefeito de Feira de Santana, José de Arimatéia (Republicanos) fez um vídeo defronte ao Paço ‘Maria Quitéria’, onde funciona o Gabinete do Prefeito, abrindo a campanha eleitoral e apresentando um Plano de Governo que, segundo disse, tem 110 propostas para “Feira ficar 10”, um slogan que remete ao número do partido: 10.

Arimatéia estava acompanhado da esposa e começou o vídeo conferindo o horário no relógio: meia noite e 52 minutos do domingo, dia 27. Disse que o “Plano de Governo” será detalhado para os cidadãos de Feira nos próximos dias de campanha. O vídeo está no Instagram (clique)

No final Arimatéia, que é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, fez uma oração pedindo as bênçãos ao projeto destinado “a todas as famílias de Feira de Santana”.

Mais tarde, já na manhã do domingo, o candidato fez outro vídeo, simulando um “gol de penalti” em um campo na periferia da cidade.