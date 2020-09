Candidato do Novo faz carreata e promete “emoções sensacionais” até a eleição

O candidato do Partido Novo a Prefeito de Feira de Santana, Carlos Medeiros, “deu a largada na corrida pela sucessão municipal” com um tradicional e “velho” desfile de carros, ou carreata, pelas principais avenidas da cidade, com passagens pelas feirinhas do Tomba e da Estação. Em um dos veículos abertos, uma camioneta importada, os candidatos a prefeito e a vice acenavam para as pessoas. (foto)

Durante o trajeto, o candidato a Prefeito fez um discurso onde prometeu “emoções sensacionais” nos próximos 50 dias quando ele vai mostrar para Feira de Santana “que é hora de trabalhar com transparência, competência.”

“Nunca me imaginei na política, nunca pensei um dia em ser candidato a nada, mas esse projeto foi crescendo e hoje estamos aqui com muita gente boa, que não aguenta mais essa política atual, que privilegia pequenos grupos e não a sociedade. Está na hora de mudar. Muda Tudo, Tudo Novo”, destacou.