Vereadores de Feira trocam Colbert por Ronaldo em propaganda política

O vereador Lulinha da Conceição foi um dos primeiros da bancada do governo municipal a defender a reeleição de Colbert Martins Filho. Mas na hora de fazer o primeiro ‘santinho’ da campanha que começou oficialmente neste domingo, o vereador trocou a foto de Colbert candidato do MDB pela de José Ronaldo, o ex-prefeito do DEM e líder do grupo político do prefeito.

Lulinha é um vereador de mais de três mandatos e foi líder do governo durante muitos anos.

Quem também começou a campanha para vereador com José Ronaldo e não Colbert na foto foi o vereador Cadmiel Pereira. O vereador está concluindo o primeiro mandato.