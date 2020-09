Baladas e paredões no SIM

Nas noites de sexta e sábado a avenida Artemia Pires Freitas passou a ser o reduto da juventude feirense. São centenas e centenas de veículos estacionados e outros chegando, ocupando as ruas laterais.

Nos sítios, chácaras, bares e restaurantes os jovens vão ocupando espaços. A grande maioria sem máscaras, o que poderia evitar a infecção pelo Corona Vid 19.

As baladas e paredões nos sítios e chácaras e, a superlotação de bares e restaurantes da Artemia Pires, contribui para que o bairro do SIM seja o segundo na cidade, no índice de pessoas com infecção pela covid.

É preciso que ações seja adotadas para controlar a situação.

Até mesmo um posto de combustível, na Artemia Pires, que não conta com autorização para promover e realizar eventos festivos, está entre os locais de baladas e paredões no bairro do Sim, na área da avenida Artemia Pires Freitas.

As autoridades fiscalizadoras do município e do Estado precisam agir com urgência para impedir o problema.

Wilson Mário é jornalista