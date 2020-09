Feira da Agricultura Familiar deste ano terá 27 armazéns virtuais

Estão abertas as inscrições para 11ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária (11ª FEBAFES), a maior feira da agricultura familiar do país, que neste ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, será realizada de modo virtual, no período de 5 a 13 de dezembro de 2020.

Podem participar da 11ª FEBAFES, que será realizada por meio de um website, redes de comercialização, cooperativas ou associações que representam o conjunto de empreendimentos, coletivos ou individuais, pertencentes à agricultura familiar, reforma agrária, Crédito Fundiário, povos e comunidades tradicionais e economia solidária presentes nos 27 Territórios de Identidade da Bahia. As inscrições serão realizadas no site da SDR: www.sdr.ba.gov.br até o dia 13 de outubro de 2020.

Seguindo a tradição das últimas edições, a Feira, na versão virtual, será organizada no formato de 27 Armazéns Virtuais, um para cada Território de Identidade, reunindo o maior número de produtos dos diferentes sistemas produtivos. Os internautas contarão também com uma Vila do Artesanato e Praça Virtual de Povos e Comunidades Tradicionais, com produtos para comercialização, além de uma inovação, o Espaço de Trilhas e Rotas Produtivas Virtuais, que apresentaram a riqueza e diversidade do rural baiano.

O evento é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), por meio da Superintendência de Agricultura Familiar (Suaf) e a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), e faz parte da estratégia do Governo do Estado de promover espaços de comercialização dos produtos da agricultura familiar.

Em preparação ao evento, foi realizada, na última semana, uma reunião virtual, que contou com a participação de dirigentes da SDR, da Unicafes e representantes das cooperativas baianas. Durante o encontro foi apresentada a proposta do formato virtual da feira. O diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, explicou que a ideia é incluir, melhorar e qualificar o que já foi construído: “Estamos desenvolvendo uma plataforma exclusiva para a Feira, com trilhas pelos Territórios de Identidade, onde o consumidor vai poder conhecer um pouco sobre a região, o que a agricultura familiar produz, e as rotas dos principais sistemas produtivos da Bahia. Vamos ter um Balcão Tecnológico, uma grade de eventos, uma loja virtual para compras e, também, programação cultural”.

A presidente da Unicafes, Regina Dantas, afirmou que a Bahia está abrindo as portas para o mundo: “Como ainda não podemos nos reunir de forma presencial, vamos realizar nossa Feira virtual com plataformas digitais, venda delivery e muitas novidades. Nossa feira será muito bonita e convocamos todos os empreendimentos da agricultura familiar e economia solidária para participarem desse grande evento. Juntos somos fortes e unidos venceremos”.