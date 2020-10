Tire seus pés sujos das minhas calçadas

tire essa feira daí!!!

que coisa mais sem propósito na cidade da feira…

tire essa feira daí.

mande essas mães de família irem cuidar de seus filhos…

mande esses homens cuidarem de ganhar dinheiro em outra distração…

a rua é para os carros, as calçadas para os pedestres…

a feira não é pra feirantes…

as calçadas são para os escarpans das madames

as ruas para os pneus.

tirem seus pés sujos das minhas calçadas…

tirem essa feira daqui!!!

