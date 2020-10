Colbert quer diálogo com Rui sobre Parque de Exposições

*Parque de Exposições de Feira é opção para os agropecuaristas*

Diante da decisão do governador Rui Costa em vender a área do Parque de Exposições de Salvador, o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, lembra que a cidade tem um parque em condições de receber os eventos da agropecuária baiana.

“Nós estamos apenas a 100 km da capital e numa localização privilegiada em termos de logística, é o local ideal”, salienta.

O Parque de Exposições João Martins da Silva fica situado às margens da BR-324, trecho Salvador-Feira de Santana. Recentemente, até passou por reformas, recebendo novos e melhores currais.

“Em vez de construir outro parque nos arredores de Salvador, o governador contribui com a realização de mais melhorias no de Feira. Estamos aqui dispostos a dialogar com Rui Costa e com os agropecuaristas”, sugere Colbert Martins.