Zé Neto: “Feira precisa de humanização, gestão e cuidados”

“Este comitê será o espaço para que a gente possa somar ainda mais força a essa caminhada rumo a mudança que Feira Quer”. Assim Zé Neto, candidato a prefeito de Feira pelo PT, inaugurou o comitê central de campanha majoritária na avenida principal avenida da cidade, a Getúlio Vargas, na noite de ontem (quinta-feira), com número reduzido de pessoas e uma live transmitida pelas redes sociais.

Zé Neto ressaltou que a população anseia por uma mudança de gestão e por mais cuidado. “Feira precisa de humanização, de gestão e de cuidado. Não há outro caminho, porque é este sentimento de mudança que estamos vendo na cidade. Os setores não são ouvidos como deveriam e como desejam; o povo também não. Portanto, é “sola de sapato”, coragem e determinação para podermos, juntos, com Roque, com os partidos e com toda a cidade, construirmos a mudança que Feira quer!”.

Roque Santos, vice na chapa, também destacou a importância de ouvir a cidade para construir o caminho da mudança. “O que estamos fazendo é, principalmente, ouvir a cidade, os trabalhadores, a classe produtiva, os empresários e os setores. O nosso sentimento é de amor por Feira de Santana, e é com mudança que vamos dar à Princesa do Sertão, o tamanho e o valor que ela merece”

O comitê central “A mudança que Feira quer” está localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 572, Centro, em frente à Loja Maçônica Luz e Fraternidade.