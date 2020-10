Prefeitura vai concluir a Escola Quilombola de Lagoa Grande

Será retomada a obra de construção da Escola Quilombola na comunidade de Lagoa Grande, localizada no distrito de Maria Quitéria. Uma nova empresa, escolhida através de licitação pública, assinou na manhã desta segunda-feira, 5, a ordem de serviço para a obra. A contratada para finalizar a estrutura é a empresa Clap Construtora Ltda.

A Prefeitura investirá R$ 1.321.513,36 – um milhão, trezentos e vinte um mil, quinhentos e treze reais – para concluir a construção.

A escola irá atender a estudantes da Educação Infantil e também do Ensino Fundamental Séries Iniciais – do 1º ao 5º ano. Além das dez salas de aula, a unidade de ensino contará com refeitório, ginásio de esporte coberto, auditório, biblioteca, sanitários, secretaria, diretoria e sala de reunião.

Será a primeira escola construída para uma comunidade quilombola do município, com a perspectiva de atender a aproximadamente 500 estudantes.

“Uma escola para uma comunidade quilombola precisa ser pensada para atender as suas especificidades: conceitos de cultura, religiosidade, trabalho e ancestralidade. Tudo precisa ser dialogado para que a proposta pedagógica seja construída de acordo com os costumes desta comunidade”, destaca a professora Maria Cristina de Jesus Sampaio, do Núcleo de Estudos para as Relações Etnicorraciais e Educação Quilombola – NerEEQ, da Secretaria de Municipal Educação.