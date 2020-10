Arborização da avenida Fraga Maia ganha 380 mudas de ipês

As mudas de ipês foram plantadas na extensão da avenida Fraga Maia, entre os bairros Papagaio e o conjunto João Paulo. Espécie facilmente adaptada à região, dentro de mais alguns anos, darão flores, sombra, além de contribuir com as questões ambientais. Elas são nas cores amarelo, roxo, rosa e branco.

O trabalho está sendo coordenado pelo Departamento de Educação Ambiental, da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Semmam)

“As árvores prestam serviços ecossistêmicos, captando os gases prejudiciais à saúde e transformando-os em oxigênio. Além disso, são ornamentais”, explica o chefe do Departamento de Educação Ambiental, João Dias

O espaçamento entre as árvores são de 5 metros umas das outras para não prejudicar a iluminação pública no futuro.

Além da avenida Fraga Maia, outro local que recebeu arborização recente é o Parque Linear, entre o conjunto Jomafa e o bairro Irmã Dulce. O plantio vai contemplar também a avenida Airton Sena. As mudas foram adquiridas por meio de compensação ambiental.

foto: Jorge Magalhães