Taxa de vendas do varejo na Bahia tem acumulado anual de -7,9%

As vendas no comércio varejista baiano registraram em agosto de 2020 crescimento de 8,5%, frente ao mês imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais. Em relação a igual mês do ano anterior, as vendas no comércio varejista baiano registraram em agosto expansão de 6,7%. No acumulado do ano, porém, a taxa foi negativa em 7,9%, influenciada pela pandemia do coronavírus.

Esses dados, divulgados ontem, foram apurados pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – realizada em âmbito nacional – e analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento (Seplan).

O resultado registrado para o varejo baiano em agosto releva que o setor continua sendo influenciado pelo relaxamento das medidas de isolamento social, ocorrida no mês passado, além da liberação do auxílio emergencial. Embora, em função da expectativa dos consumidores quanto ao fim do auxílio emergencial, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da Fundação Getulio Vargas mostre uma amenização no ritmo de crescimento, ao subir 1,4 ponto em agosto, para 80,2 pontos.

“É importante pontuar, também, que as estratégias bem sucedidas no combate à Covid-19, como ampliação de leitos e definição de rigorosos protocolos para reabertura, deram confiança tanto aos consumidores quanto aos empresários permitindo uma retomada econômica segura na Bahia. Com reflexo imediato sobre o setor de comércio, destacou o diretor de Indicadores e Estatísticas da SEI”, Armando de Castro.

Outro aspecto observado é o comportamento do mercado de trabalho baiano. Nesse mês, a Bahia gerou 9.420 postos de trabalho com carteira assinada, segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Esse dinamismo, associado ao fato de que no mês de agosto se comemora o Dia dos Pais, quarta melhor data comemorativa para as vendas no setor, levou a uma mudança de trajetória nas vendas do varejo, que não registrava taxa positivas desde março de 2020.