Núcleo LGBTQIA+ faz oficina de maquiagem no Beco da Energia

Nesta quinta-feira, 15, a partir das 09h da manhã, a Prefeitura de Feira de Santana por meio do núcleo de LGBTQIA+ da Secretaria de Desenvolvimento Social, promove mais uma ação no Beco da Energia , oferecendo alguns serviços e entretenimentos para as mulheres que vivem e trabalham no Beco além de uma oficina de dança e maquiagem.

A ação é mais uma Iniciativa do Centro de Referência em Promoção dos Direitos Humanos, coordenado pelo Núcleo de Promoção dos Direitos LGBTQIA+ de Feira de Santana.

foto de Elsimar Pondé