Prefeitura diz que BRT vai beneficiar 70% de quem usa ônibus em Feira

Os três primeiros dos sete novos ônibus passaram a operar, nesta quarta-feira, 14, em “fase experimental assistida” de implantação do sistema BRT (Bus Rapid Transit) em Feira de Santana.

Os ônibus passam atender a comunidade gratuitamente durante 30 dias, das 6h às 21h, nas dez estações que passam a funcionar nesta fase “experimental assistida” por 90 dias.

O trecho entre o Terminal Central e o final da Avenida Getúlio Vargas é composto por 6 estações, e mais 4 estão posicionadas ao longo da Avenida João Durval entre o Ponto Central e o limite do Anel de Contorno, com os ônibus da Linha BRT 2 retornando sob o viaduto que liga à Avenida Ayrton Senna.

Os usuários também tem a opção de pegarem os ônibus de BRT no Terminal Central acessando a plataforma A5.

Cerca de 70% dos usuários que utilizam o transporte público na cidade, afirma a Prefeitura de Feira, serão beneficiados com mais conforto, segurança e agilidade no percurso ao se deslocarem no Centro pelas avenidas Getúlio Vargas (Linha BRT 1) e João Durval (Linha BRT 2).

Cada veículo, do tipo Padron – com 15 metros de comprimento – possui capacidade para transportar até 115 passageiros, modelo ideal utilizado em sistemas BRT que operam com demanda reduzida; neste caso, realidade em Feira de Santana após a pandemia da Covid-19 ter provocado queda significativa do número de passageiros transportados diariamente.

Esta “fase experimental assistida” servirá para a Prefeitura, seguindo recomendações técnicas, analisarem dados de desempenho operacional, a exemplo de tempo de viagem, customização da infraestrutura, viabilidade da tecnologia mais adequada ao sistema de cada linha do BRT e, principalmente, a prestação de serviço aos usuários.