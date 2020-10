Candidato a vereador propõe o Hospital do Idoso em Feira

“Eleito Vereador vou propor a criação do Hospital do Idoso, que poderá funcionar perfeitamente onde hoje se encontra instalado o Hospital de Campanha COVID19 de Feira de Santana, antigo Mater Day, aproveitando assim toda estrutura já implantada, inclusive os leitos de UTI, com todas as especialidades geriátricas”.

A ideia é do candidato a vereador advogado Eduardo Brandão, que utiliza nesta eleição o slogan “Ideias Claras, Posições Firmes”

Segundo o candidato existem mais de 170 mil idosos em Feira de Santana e até 2030 50% da população brasileira será de idosos.

Eduardo é candidato do partido Solidariedade com o número 77.890