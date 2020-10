Candidato a vereador em Feira usa Bolsonaro na propaganda política

Com o discurso de que está reivindicando junto ao presidente Jair Bolsonaro a manutenção do auxílio emergencial de 600 reais, o advogado Eduardo Brandão é o primeiro candidato a vereador em Feira de Santana a utilizar a imagem do presidente Jair Bolsonaro em material de propaganda. Bolsonaro não é bem avaliado em Feira, segundo últimas pesquisas do jornal A Tarde.

Eduardo Brandão está pela segunda vez disputando uma cadeira na Câmara de Vereadores. Dessa vez pelo partido Solidariedade. Ele escolheu também o segmento dos idosos para focar a campanha e além do Hospital tem diversas propostas para qualificar a vida do idoso no município tais como a ‘Ronda Municipal para Proteção ao Idoso”.

O candidato assumiu o slogan que o define como pessoa de ‘Ideias claras e posições firmes”. Em Feira de Santana, Eduardo estava entre os primeiros profissionais liberais e empresários que assumiram a defesa do impeachment de Dilma e de outras tendências que levaram à eleição de Jair Bolsonaro.