Lives discutem hidrocefalia com profissionais de saúde

Nesse período de isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, a internet se consolidou como uma das principais ferramentas para debates de temas importantes.

Por isso, as organizadoras da Rede de Apoio Pequenos Grandes Milagres decidiram marcar o Dia Mundial da Hidrocefalia, 25 de outubro, com várias lives, para discutir os aspectos da doença e a importância do acompanhamento por profissionais das mais diversas especialidades.

As lives foram iniciadas no dia 13 passado e reúnem profissionais da Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Depois da Terapeuta Ocupacional Larissa Arapiraca (BA), Fisioterapeuta Jamili Dias (MG) e Neurocirurgião Israeal Marques (BA), nesta quinta-feira (22) será a vez do Ginecologista, Obstetra e Cirurgião Fetal Fábio Peralta (SP). No dia 25 a conversa será com a Neuropediatra Bianca Wilke (SP) e no dia 26 a programação será encerrada com a Fotógrafa Giovana Bortoloti, que tem hidrocefalia. Ambas são de São Paulo.

“Os convidados são profissionais reconhecidos, com agendas cheias e que disponibilizaram seu tempo para compartilhar essas informações. Isso nos deixa muito felizes, porque demonstra o comprometimento que eles têm”, afirma a arquiteta Bárbara Gomes, que coordena a Rede de Apoio Pequenos Grandes Milagres, criada em junho deste ano, juntamente com Jipsa Reis e Viviane Costa. As três são mães de crianças com hidrocefalia.

Segundo Bárbara, a intenção das lives, bem como do Instagram da rede, é difundir informações sobre a hidrocefalia, não apenas para familiares de pessoas que têm a doença, mas para toda a sociedade”. Ela informa que a rede, que não tem fins lucrativos, utiliza também aplicativos como o Whatsapp para divulgar dados. “Infelizmente ainda há muito desconhecimento sobre a doença e a nossa proposta é facilitar o acesso das pessoas a essas informações”, destaca a arquiteta. As lives são sempre a partir das 20h, pelo Instagram @rede_pequenosgrandesmilagres.