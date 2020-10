Baianos já publicaram mais de 2 mil livros em plataforma de autopublicação

Com obras conhecidas mundialmente, escritores baianos como Ruy Barbosa, Jorge Amado e Myriam Fraga são referências literárias e deixam qualquer conterrâneo cheio de orgulho. Em tempos de tecnologia, cada vez mais escritores vêm publicando suas obras, fazendo jús à história do Estado.

O Clube de Autores, maior plataforma de autopublicação da América Latina, conta com mais de mil escritores baianos na comunidade e quase 2.500 livros lançados por eles.

O Clube de Autores oferece aos escritores a possibilidade de publicar suas obras e disponibilizá-las para venda em em grandes livrarias do país, sem custo algum. No Brasil, a plataforma representa 27% de todas as obras publicadas.

A plataforma funciona de maneira bem intuitiva e simples para a autopublicação, facilitando também para os novos escritores que não possuem nenhuma experiência no mercado. Todo o processo é feito rapidamente e é o próprio autor quem define cada característica do seu livro, determina quanto quer ganhar de direitos autorais e decide se quer ou não distribuir sua obra, física e digital, pelos maiores e-commerce do mundo. É possível ainda acompanhar suas vendas com total transparência.

“Essas características podem parecer óbvias para um leigo no mercado mas, se comparadas com o mundo editorial tradicional, são absolutamente disruptivas. Não à toa, o Clube de Autores vem crescendo anualmente. Hoje, publicamos cerca de 1.200 livros por mês”, diz Ricardo Almeida, executivo da empresa.

Para aqueles que pretendem crescer e se desenvolver no mercado de literatura, também pode contar o Profissionais do Livro, focado na prestação de serviços editoriais, nele é possível contratar capa, revisão, diagramação, ilustração e praticamente todo tipo de serviço que achar necessário para publicar seu livro.

